Pensioni, uscita anticipata 2024: da quota 103 ristretta a opzione donna, requisiti e nuovo penalizzazioni

Pensioni. Le strade per l'uscita dal lavoro - almeno quella anticipata e flessibile - diventano più strette nel 2024. La manovra licenziata a fine dicembre, infatti, tra giro di vite sui requisiti, penalizzazioni e allungamento delle "finestre” rende più tortuoso il percorso per la pensione prima di raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia con 67 anni e 20 di contributi previsti dalle legge Fornero (che torna a pieno regime proprio dal prossimo anno).