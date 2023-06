Pensioni luglio 2023, gli aumenti e il calendario: quattordicesima, minime più alte e arretrati. Ecco gli importi

Tra una settimana ecco le maxi pensioni di luglio. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di sabato 1 luglio, quando verranno staccati i primi assegni. Aumenti previsti sia per le pensioni più basse che per gli altri grazie alla quattordicesima per chi soddisfa i requisiti fissati dalla legge introdotta per la prima volta nel 2007. E arrivano anche gli arretrati.