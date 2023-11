Pensioni rivalutazione, taglio di 2mila euro (in due anni): importi e calcoli per l'inflazione non recuperata

Pensioni, taglio alla rivalutazione di quasi 2.000 euro in due anni. A fare i calcoli è Cgil e Spi attravreso un'analisi del dipartimento previdenza. Nel biennio 2023-2024 i tagli alla rivalutazione dell'assegno pensionistico saranno infatti di 962 euro per una pensione lorda di 2.300 euro (netta 1.700). Questi tagli, proiettati sull'attesa di vita media, raggiungono importi elevatissimi, si parte da 6.673 euro netti per un pensionato con una pensione netta di 1.786 euro».