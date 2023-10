Salario dignitoso, ecco la nuova proposta oltre il "minimo" (che slitta): la maggioranza attenderà il Cnel

Il progetto di salario minimo si allontana mentre all'orizzonte si affaccia il concetto di 'salario dignitoso'. Potrebbero per questo essere messi in campo una serie di strumenti e qualche incentivo trovare spazio anche in manovra con l'idea di alzare la media salariale adesso di 7,10 euro orari. Eccoli: una spinta ad un rapido rinnovo dei contratti, un più stretto collegamento tra retribuzione e produttività nel secondo livello contrattuale, un giro di vite sugli accordi pirata di sigle non rappresentative. Sono temi su cui potrebbe intervenire anche la proposta del Cnel.