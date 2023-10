Sanatoria scontrini 2023, come mettersi in regola? Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate: come fare domanda (e chi può farla)

Parte la sanatoria degli scontrini, prevista dall'ultimo decreto energia del governo. L'Agenzia delle Entrate ha infatti pubblicato una nota in cui spiega che la misura è dicentata operativa. In base a quanto disposto dal provvedimento, i contribuenti che dal primo gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni possono mettersi in regola beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso anche se le stesse violazioni sono state già constatate con un processo verbale. Ma come funzionerà esattamente questa sanatoria? Vediamolo nel dettaglio.

Rottamazione cartelle, 4 milioni di lettere. A fine ottobre si versa la prima rata