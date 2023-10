Libano, i militari italiani rifugiati nei bunker: quanti sono e cosa fanno i soldati Unifil. «Grande instabilità, la Linea blu è fragile»

Sono ore di preoccupazione per i militari italiani della missione Onu di Unifil in Libano, che si sono dovuti rifugiare precauzionalmente nei bunker delle proprie basi. Si surriscalda sempre più il fronte nord di Israele con il Libano, dal quale gli Hezbollah, vicini all'Iran, hanno mostrato un atteggiamento via via più aggressivo e provocatore nei confronti dell'esercito israeliano: lungo la Linea Blu di demarcazione tra i due Paesi non si registrano vittime, ma il partito armato filo-iraniano ha rivendicato l'attacco a un carro armato nemico mentre Israele ha distrutto una torretta dei jihadisti sciiti. Quanti sono i militari italiani attualmente presenti in Libano e perché si trovano lì?