Stipendi, per chi aumentano nel 2024? Le simulazioni: +111 euro netti per chi ha reddito di 35mila l'anno

Un aumento mensile massimo intorno ai 110 euro netti al mese, per chi ha una retribuzione superiore ai 2 mila euro lordi. Che diventa però molto più esiguo, fino ad annullarsi, per i redditi ancora più alti. È questo l’effetto combinato sugli stipendi delle misure varate con la legge di Bilancio appena approvata. Un effetto che però - paradossalmente - risulterà poco visibile ai lavoratori dipendenti proprio per quanto riguarda l’intervento più costoso per le casse pubbliche, ovvero la conferma per il 2024 dell’esonero contributivo riservato ai lavoratori dipendenti (più noto come “taglio del cuneo”).