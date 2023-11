Superbonus e cessione del credito, sanatoria in scadenza: quanto si paga e come aderire

Mancano solo pochi giorni alla scadenza della sanatoria del Superbonus 110%. Si tratta della cosiddetta "remissione in bonis" per chi non ha inviato entro lo scorso 31 marzo la comunicazione della cessione del credito d’imposta per le spese sostenute nel 2022. Chi ha già fatto la pratica, ma ha versato solo 250 euro una tantum di sanzione può integrare il dovuto. Il termine è fissato al 30 novembre ed è tassativo per tutti: non c’è quindi spazio per l’invio tardivo. Chiunque vuole aderire deve pagare la sanzione da 250 euro. Vediamo nel dettaglio come funziona l'intervento e chi riguarda.

