Che la privacy ormai sia una chimera è cosa, purtroppo, nota, ma quello su cui i turisti possono star tranquilli è che nelle loro stanze di Hotel non saranno mai ripresi. Almeno così dovrebbe essere per legge. Hanno prenotato un appartamento su Airbnb e sono rimasti scioccati. Mike e Michaela Kennedy di Cardiff, nel Galles, hanno raccontato la loro esperienza che gli ha letteralmente rovinato la vacanza.

La coppia, che gestisce una società di noleggio di Camper, stava guidando nel nord della Spagna quando ha deciso di fare una piccola tappa e fare una tappa a Zaralejo, a circa 40 km a nord-ovest di Madrid. Così per la prenotazione dell'alloggio si affidano al sito web di affitti per vacanze a breve termine Airbnb e proprio lì trovano le immagini di una casa pulita e graziosa circondata da splendidi giardini, situata in una posizione comoda come base per la loro visita nella capitale spagnola. Una volta arrivati però la cornice non era proprio come mostrata in foto: alloggio fatiscente, giardini infestati da insetti per questo le prime ore della loro permanenza Mike e Michaela l'hanno passate a ripulire le mosche morte dall'abitazione.

Ma ciò che ha inorridito di più i Kennedy è stato quello che hanno scoperto nascosto sul muro subito dopo. Dopo essersi rilassi i due si lasciano andare a effusioni sul divano e subito dopo si accorgono che sulla parete c'era una telecamera nascosta. Montata vicino alla parte superiore del muro, mascherata come per sembrare un sensore di movimento o un deodorante per ambienti, c'era una piccola fotocamera bianca.

Come Mike, 55 anni, ha detto a The Sun Online, avevano già avuto un'impressione terribile della location e vedere quella webcam è stata «la ciliegina sulla torta». Ha detto: «Purtroppo non avevamo un posto dove andare».

La denuncia

Nulla era come in foto, «e 140 euro a notte non era esattamente economico» Oltre a occuparsi delle mosche morte e dei «mucchi di spazzatura» nella proprietà, i Kennedy hanno anche trascorso una notte insonne a causa dopo della «pompa industriale» nel bagno che si è avviata alle 23:00 e ha continuato a far rumore tutta la notte. «Quando stavamo facendo le valigie la mattina dopo, ho notato la telecamera sulla parete del soggiorno, che puntava direttamente attraverso la zona giorno. Era abbastanza piccolo da far pensare che fosse un sensore di movimento, sembrava piuttosto la fotocamera di un telefono». L'invasione della privacy è stata ancora più violenta dopo che si è reso conto che «il punto in cui abbiamo fatto sesso era dritto in vista della telecamera».

Sebbene avessero prenotato la proprietà per tre notti, se ne sono andati la prima mattina dopo aver scoperto la telecamera. Mike si è lamentato con il proprietario, Luis, la mattina seguente, e ha detto che sarebbero partiti presto.

Le "scuse" dell'host

«L'abbiamo contattato la mattina che stavamo partendo. Ha detto che ci saremo dovuti aspettare gli insetti visto che il posto era in campagna». Mike non ha parlato a Luis della telecamera sapendo che avrebbe poi allegato la problematica alla denuncia che ha fatto ad Airbnb. E così ha fatto: ha descritto il servizio come «scioccante», e gli è stato risposto che per motivi di sicurezza Airbnb può mettere dei sistemi di videosorveglianza. Successivamente gli hanno offerto un rimborso del 50% e hanno chiuso il caso, ma Mike ha continuato a portare avanti la sua denuncia. Da allora gli è stato concesso un rimborso completo, mentre la società si è anche offerta di rimborsare le spese aggiuntive dei Kennedy.

«E' stata un'esperienza traumatica. Ho detto loro che questa proprietà non dovrebbe essere elencata, è così fatiscente. Ha bisogno di una ristrutturazione è disgustosa. Non aveva nemmeno un bollitore o un tostapane».

Un portavoce di Airbnb ha dichiarato a The Sun Online: «Abbiamo sospeso questo Host mentre indaghiamo e stiamo fornendo all'ospite il nostro pieno supporto. Applichiamo regole rigorose sui dispositivi di registrazione e agiamo su rari problemi portati alla nostra attenzione».

La società afferma che mentre i dispositivi di monitoraggio sono consentiti negli spazi comuni come in questo caso, gli host devono rivelare completamente qualsiasi telecamera di sicurezza o altre apparecchiature di sorveglianza nella struttura nel loro elenco. I dispositivi non possono essere nascosti e sono vietati anche in spazi privati ​​come bagni, camere da letto o altre zone notte.