Aida Yespica riabbraccia il figlio e festeggia sexy e scatenata con Gianluca Vacchi

Venerdì 29 Dicembre 2017, 18:58 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono ormai lontani i giorni nella casa più spiata d'Italia e, finalista del GFVip, è riuscita a raggiungere finalmente il figlio Aron a Miami. Ha riabbracciato il bambino dopo tre mesi e festeggiato sulla barca diLa modella venezuelana è apparsa in ottima forma in bikini, sexy e scatenata. Aida e il figlio sono ospiti nella nuova casa di Gianluca Vacchi ae sotto il sole della Florida si concedono una gita in barca in compagnia di Raffaella Zardo.