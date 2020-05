Alessia Marcuzzi, lato b in foto sul bagnasciuga da urlo: «Sognando il mare»

Un post da parte di Alessia Marcuzzi in cui sogna il mare, ma in cui fa anche sognare i suoi numerosi follower sul social. La conduttrice, in vista della fase 2 dell’emergenza corornavirus, che vede allargare qualche restrizione, ha condiviso uno scatto dal sapore estivo che mette in risalto il suo "lato b".



Ancora non c’è la totale liberà, ma l’allentamento delle restrizioni ha spinto Alessia ad immaginarsi in spiaggia, mentre si gode l’acqua del mare. Per questo ha postato una foto in tema balneare, che la di spalle vede proprio mentre è intenta a fare il bagno, seguita dalla didascalia: “Still dreaming...#fase2 #sognandoilmare”.



Lo scatto naturalmente ha subito conquistato i follower che l’hanno ringraziata con una pioggia di like e numerosi commenti che fanno i complementi alla conduttrice di “Temptation Island” per il suo lato b, messo in mostra dallo scatto. Le osservazioni vanno da “Che bel panorama!” a “Hai un fisico mozzafiato”, anche se dal pubblico maschile non mancano frasi un po' più pepate.



Ultimo aggiornamento: 17:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA