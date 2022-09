Alex Belli, Delia Duran bacia una bionda misteriosa: un nuovo triangolo?

Il triangolo...sì. Continua a fare stragi di cuori l'accoppiata Alex Belli e Delia Duran che, ora, sono stati paparazzati insieme a una donna bionda. E stavolta non si tratta di certo di Soleil Sorge, protagonista indiscussa all'interno della Casa per il triage amoroso con la coppia «dall'amore libero», frase celebre di Belli. A immortalare i due ex gieffini con una bionda misteriosa è il settimanale Vero che li fa vedere mentre fanno una passeggiata, la donna e Delia si baciano.

«È di nuovo triangolo amoroso?» si legge sulle pagine della rivista. «I tre sono super affiatati, le due si baciano in mezzo alla strada senza curarsi degli occhi indiscreti». La segnalazione è seguita dalle foto, rese pubbliche anche sul profilo Instagram. Che sia una nuova "amica" della coppia?





Alex Belli e Delia Duran sono protagonisti dei rumors delle ultime settimane, perchè presunti concorrenti di Pechino Express, il reality che vede diverse coppie sfidarsi in un lungo viaggio in giro per il mondo. Eppure negli ultimi mesi entrambi hanno confessato di desiderare un figlio: «Il dottore ha detto che bisogna pazientare tra un rapporto e l’altro, in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire così il concepimento» ha raccontato lo scorso giugno Delia Duran al settimanale Nuovo. Tenere a freno la libido non sarebbe così semplice per loro, ma il desiderio di allargare la famiglia è forte: «Voglio un bambino che crescerà nell'amore, nel nostro amore» scrisse Belli in una lettera letta durante il GF Vip.