Ambra Angiolini, l'indiscrezione: «Allegri l'ha tradita più volte. E le ha anche chiesto di pagargli l'affitto»

Si continua a parlare della rottura tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Spuntano nuovi dettagli sulla relazione e i tradimenti dell'allenatore. Dopo il tanto discusso Tapiro d'oro all'attrice ,spuntano le indiscrezioni su quando è accaduto tra i due: «Allegri ha chiesto di pagare l’affitto ad Ambra e l’ha tradita più volte».

Ambra Angiolini, Allegri e l'affitto

La coppia era legata da quattro anni e si è detta addio in seguito a un presunto tradimento. Chi magazine riporta nuovi retroscena sui traslochi e le richieste dell'allenatore della Juventus. Già durante il lockdown Ambra si era trasferita a Milano con i figli a casa del mister. Lo aveva fatto con tutta la cautela, ma la relazione era già in crisi. Ora il settimanale scrive che Allegri ha chiesto all’ex di “pagare l’affitto“. Dal canto suo l’attrice starebbe cercando una nuova sistemazione per «non incappare in azioni legali».

Ambra Angiolini, Allegri e i presunti tradimenti

Sembra, inoltre, che i tradimenti fossero diversi e tutti a Torino. Tante le storie d'amore finite male per l'allenatore. Nel 1992 è scomparso senza dare spiegazioni a due giorni dalle nozze con una certa Erika. Poi ha lasciato la compagna di lunga data Claudia Ughi. Dopo la separazione l’ha portata in tribunale per rimodulare l’assegno di mantenimento del loro figlio Giorgio.