Ambra Angiolini dimentica Allegri: paparazzata mentre bacia un uomo misterioso

Ambra Angiolini volta pagina. Archiviato il rapporto con Max Allegri (durato 5 anni e finito, a quanto pare, per un tradimento) ora l'attrice è vicina a un altro uomo. L'ex volto di Non è la Rai è stata beccata dai paparazzi di Diva e Donna a Roma alle prese con un caloroso aperitivo. Nelle immagini Ambra sorride e scherza con l'uomo misterioso e alla fine lo bacia affettuosamente.

Ambra Angiolini dimentica Allegri

Al momento resta ignota l'identità del cavaliere ma dalle foto i due si vedono molto complici e finalmente sul volto della nuova giurata di X-Factor torna il sereno. Dopo l'aperitivo i due si dirigono verso casa della Angiolini che entra per prima nel portone, poi arriva lui che porta due pesanti confezioni di acqua minerale. Un gesto galante e anche familiare. La ruota torna a girare favorevolmente per l'attrice che vola su vette altissime professionalmente e ritrova il sorriso anche in amore.