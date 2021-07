Amici 20, Sangiovanni parla del rapporto con Giulia Stabile: «Quello che abbiamo ora non mi basta più»

Per Sangiovanni, protagonista di Amici 20, é un momento d'oro e potrebbe essere pronto a un passo importante nella storia con Giulia Stabile, vincitrice dell'ultima edizione. Il cantante di Malibù ha confidato che non è più abituato a stare senza di lei e che sentirla non gli basta. Per i fan, dunque, la coppia potrebbe pensare a una convivenza e vivere insieme tutti gli importanti traguardi professionali raggiunti e in cantiere. I due si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati