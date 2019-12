Supercoppa, Anna Falchi festeggia in reggiseno: «Mi piace il bianconero...»

Ultimo aggiornamento: 22:30

Un appuntamento fisso come i gol della Lazio nel recupero. Anna Falchi festeggia su Instagram con un post la vittoria della Supercoppa italiana da parte della squadra di Simone Inzaghi. La bellissima show girl, già madrina dello scudetto del 2000, non ha mai nascosto la sua fede calcistica e anche oggi, al triplice fischio, ha pubblicato una foto per “scaldare” i cuori dei suoi follower in reggiseno. «Non so come mai, ma comincia proprio a piacermi questo bianco e nero. Grazie per questo bel regalo di Natale da parte della mia Lazio.Ora il nostro eroe del 26 maggio non sarà più Lulic 71, ma Lulic 73, eroe del 22 dicembre, (Il mio numero fortunato). Grazie Lazio». Questo il messaggio pubblicato sui social network dalla Falchi, sempre più amata dai tifosi laziali e non solo.