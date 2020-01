Anna Falchi si mette a nudo per la Lazio dopo la vittoria contro il Napoli: «Mi tocca pagare dazio»

Anna Falchi in topless: «Dopo Lazio-Juve, ora voglio fare la... Superpoppa»

nuda (di nuovo) per la sua. La partita tra Lazio e Napoli, che si è disputata all'Olimpico, si è concluca con una nuova vittoria per i biancoazzurri e l'1 a 0 di Immobile ha scatenato la gioia dei tifosi, anche di quelli vip., da sempre sostenitrice della squadra, si è mostrata semi nuda sul suo profilo Instagram per festeggiare la vittoria. Esattamente come accaduto negli ultimi trionfi biancocelesti. Ormai una sorta di rito.Non è la prima volta che si fotografa, o si lascia fotografare, senza veli per la vittoria della sua squadra del cuore, così come hanno fatto anche altro showgirl tifose di altri team in passato. Anna ha scattato un selfie nella sua camera da letto avvolta soltanto dalla sciarpa della Lazio. «E con un’altra vittoria in “zona Lazio’ mi tocca pagare dazio. Sola soletta nella mia cameretta ma sempre in compagnia della mia sciarpetta!!!!!».Un "dazio" che è stato molto apprezzato dai tifosi laziali e pù in generale da tutti i suoi followers. Sempre più spesso Anna si sta mettendo a nudo per la sua Lazio, che le sue grazie portino fortuna alla squadra?