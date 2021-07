Anniversario di matrimonio a Capri per Ciara e Russell Wilson

Vacanza di coppia tutta italiana per Ciara e suo marito Russell Wilson che si sono regalati una vacanza tête-à-tête senza bambini al seguito.

Il passaggio di Ciara seguita da due muscolosi bodyguard in Via Camerelle non è passata inosservata anche se l’occhio attento dei titolari di boutique griffate non riuscivano a capire chi fosse la bella straniera. Il segreto si è scoperto oggi pomeriggio quando su Instagram è stata postata la foto al Ristorante Aurora con Mia, la proprietaria del famoso locale in Via Fuorlovado, in compagnia della coppia.

Non erano semplicemente due stranieri bensì lui è Russel Wilson giocatore di football americano, quarterback dei Seattle Seahawks e la moglie niente poco di meno che la cantante e attrice statunitense Ciara che conta ben 28 milioni di follower su Instagram e nella sua brillante carriera ha ottenuto un Grammy Award e due MTV Video Music Awards. La vacanza di Ciara e Russel non è iniziata a Capri dove sono scesi da uno yacht ormeggiato a Marina Piccola, ma la prima tappa romantica è stata a Venezia, dove mano nella mano hanno visitato la piazza e la basilica San Marco. Il tour è continuato poi in Toscana nel senese e poi la voglia di mare è stata tanto forte che sono scesi al sud dove ad attenderli a Napli c’era un super yacht che ha fatto rotta per Capri. La vacanza italiana aveva però un ben preciso scopo quello di festeggiare il loro 5 anniversario di matrimonio sposando in pieno l’italian style a parte la nutrita schiera di bodyguard che non li perde mai di vista tenendo lontano curiosi ed i caccia vip desiderosi di farsi un selfie con Ciara e Russel.