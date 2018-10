Belen Rodriguez e il no a Domenica In: «Non si farà intervistare da Mara Venier»

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 15:06 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2018 15:54

Belen Rodriguez pare abbia rifiutato l'invito di Mara Venier a Domenica In, nonostante le due conduttrici siano amiche da tempo e abbiamo lavorato insieme a Tu si que vales. Ma allora perché il rifiuto a zia Mara? Il settimanale Chi avrebbe svelato la verità.Dopo l'intervista di Stefano De Martino a Domenica In, erano tanti i fan che aspettavano di vedere Belen seduta nel salotto di Mara Venier. L'intervista con la showgirl argentina pare fosse già fissata, ma alla fine sarebbe saltata. Come mai? Ecco cosa avrebbe riportato il settimanale Chi: «La conduttrice di Domenica In aveva già chiuso, per una delle prossime puntate, l’ospitata nel suo programma di Belen Rodriguez, con cui è amica e ha lavorato per anni a Tu sì que vales. Ma improvvisamente è arrivato lo stop da Mediaset. Stop in difesa di Domenica Live?».Dunque dietro al rifiuto di Belen ci sarebbe in realtà uno stop da parte dell'azienda per tutelare Barbara D'Urso. Le punzecchiature tra le due prime donne della domenica, Barbara D'Urso e Mara Venier, starebbero quindi proseguendo. La partita è appena cominciata.