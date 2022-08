Ben Affleck, la mamma ha avuto un incidente prima delle nozze con Jennifer Lopez: cos'è accaduto

Jennifer Lopez e Ben Affleck ri-festeggiano il matrimonio. Dopo la cerimonia dello scorso luglio a Las Vegas, i Bennifer hanno deciso di organizzare una seconda festa nel weekend dal 19 al 21 agosto nella villa di Riceboro, in Georgia, di proprietà dell'attore. Ma, da quanto riporta il Daily Mail, i tre giorni di festeggiamenti sono iniziati con un piccolo incidente per la mamma dello sposo, finita in ospedale.

APPROFONDIMENTI GOSSIP Ben Affleck e Jennifer Lopez stanno (già) divorziando? Social... VACANZE VIP Jennifer Lopez saluta Capri con la cucina di Gennarino Esposito,...



Christopher Anne Boldt, la mamma di Ben Affleck, è stata trasportata in ospedale nella giornata di venerdì 19 agosto. Il Daily Mail spiega che la donna sarebbe caduta dal molo della proprietà del figlio e si sarebbe tagliata una gamba. Per la ferita riportata sono stati necessari alcuni punti di sutura, ma fortunatamente la donna è fuori pericolo. A chiamare l'ambulanza lo stesso attore, che ha poi accompagnato la donna all'ospedale di Savannah insieme a Jennifer Lopez, come testimoniano gli scatti nei quali sono stati avvistati insieme.





Alla cena "di prova" del 19 agosto sono stati avvistati alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, come Matt Damon (grande amico dell'attore), con tavoli disposti su una piattaforma galleggiante, musica dal vivo e fuochi d'artificio. Per oggi, 20 agosto, sarebbe prevista la cerimonia vera e propria, mentre domani il tutto dovrebbe concludersi con un picnic.