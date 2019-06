Bianca Atzei e Stefano Corti innamorati, scoppia la passione al mare in Sardegna

Giovedì 13 Giugno 2019, 19:30 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2019 19:51

Dopo la sofferta rottura con Max Biaggi che ha interrotto una relazione che durava da più di un anno e mezzo sull’asse Milano – Monte Carlo (dove vive l’ex pilota),ha trovato di nuovo l’amore a fianco di, inviato del programma Mediaset “Le Iene”.La coppia ha reso pubblica la relazione con diverse stories sui rispettivi profili Instagram e proprio ultimamente la cantante, in un post, ha sottolineato di essere felice e di star vivendo a fianco del nuovo compagno un periodo di grande serenità.Come tutte le nuove storie poi di certo la passione non è poca, come dimostrano gli scatti pubblicati da “Chi”. I due sono in vacanza in Sardegna, a Villasimius, e non hanno assolutamente nascosto il reciproco “apprezzamento": fra bagni in mare, avvinghiati sul lettino o in giro in barca, non sono mancati baci appassionati.Stefano Corti ha un figlio, Gabriele, nato da una sua precedente relazione.