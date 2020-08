Nina Moric rimprovera il figlio Carlos per un post omofobo: «Vergognati». Corona lo condivide

Nina Moric "sgrida" pubblicamente il figlio Carlos Corona per una frase omofoba. Il ragazzo, figlio della croata e Fabrizio Corona, in una storia Instagram aveva pronunciato al termine di una seduta di allenamento la frase: «La determinazione è tutto nella vita, se non avete le palle siete delle checche». Una frase che non è piaciuta a Nina Moric, che sempre attraverso Instagram ha redarguito il figlio: «Vergognati Carlos per ciò che dici. E siccome non trovo parole per l’imbarazzo e il disappunto che provo verso di te, riprendo le parole di nostro Signore e mi viene da dire "Padre, perdonalo, perché non sa quello che fa"».

LEGGI ANCHE Nina Moric contro Fabrizio Corona: «Nostro figlio Carlos per te una macchina da soldi, merce di scambio!»

La showgirl croata ha continuato: «Sono addolorata nel vedere mio figlio Carlos acquisire questi atteggiamenti, ma soprattutto un linguaggio che non è assolutamente in linea con quella che è stata l’educazione che mi sono premurata di dargli in questi anni. Mi manca il Carlos Maria che mi leggeva e argomentava i saggi di filosofia, mi manca il ragazzo che ho visto crescere giorno dopo giorno e diventare un uomo migliore di quello che potessi immaginare. Chiedo scusa a quanti si sono sentiti giustamente offesi dalle sue parole, ma credetemi, non è in lui».

Nina Moric ha poi concluso scrivendo: «Da te ho imparato che nella vita la bontà, il perdono, la mitezza sono i verdi dardi di luce per sconfiggere ogni male... Questa aggressività nei modi e nelle parole non ti appartengono. Torna ad essere quello che eri. Un ragazzo meraviglioso». La storia in cui Carlos pronuncia la frase incriminata, fra l'altro, era stata condivisa anche dal padre Fabrizio Corona, con cui il ragazzo sta trascorrendo del tempo nelle ultime settimane. Il ragazzo intanto ha risposto alla madre affermando che la sua non è «aggressività», bensì «amore per ciò che si vuole fare». Carlos Corona ha poi concluso: «Io sono ciò che sono e niente mi cambierà, perché ho la testa e le pa**e».

Ultimo aggiornamento: 18:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA