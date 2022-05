Charlene di Monaco rompe il silenzio sul principe Alberto e sulla malattia: così risponde alle voci sul divorzio

Charlene di Monaco rompe il silenzio su suo marito, il principe Alberto. Dopo mesi di silenzio e voci sulla sua malattia, la principessa ha deciso di mostrarsi in pubblico e di rispondere alle domande dei giornalisti. Lo ha fatto in occasione di un evento di gala, la Monte-Carlo Fashion Week, alla quale ha presenziato in assenza del consorte e accanto alla figlia Gabriella.

La principessa di Monaco svela di essere più serena e spiega di aver dovuto affrontare momenti dolorosi. Va dritta al sodo in maniera disinvolta e ironica quando le fanno capire di voler sapere qualcosa di più sulla vita privata: «Intende parlare delle voci sul divorzio o su quelle sulla mia nuova casa in Svizzera?».

«È spiacevole che alcuni media spaccino questi rumors sulla mia vita, sulla mia coppia. Noi siamo esseri umani come tutti e come tutti abbiamo emozioni e fragilità... Alberto mi ha sostenuto enormemente, ha fatto di tutto per proteggere me e i nostri figli. Sono felice di essere tornata a Monaco, dalla mia famiglia». Poi spiega qual è il suo attuale stato di salute: «È ancora fragile e non voglio andare troppo veloce. Il cammino è stato lungo, difficile e molto doloroso». Adesso la priorità è la sua famiglia.