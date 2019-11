Chiara Ferragni posta la foto nuda con l'orsetto, followers furiosi: «Fedez è fiero di te?»

Chiara Ferragni, l'influencer più famosa del mondo - a New York per la presentazione del suo documentario - posta uno scatto che ha fatto immediatamente il giro del web. Nell'immagine, la moglie di Fedez appare senza veli, coperta solo da un tenero orsetto di peluche. E i commenti non si sono fatti attendere.

LEGGI ANCHE Chiara Ferragni rispolvera la foto in topless: «Qualcosa per gli haters...»

«Cosa dice Fedez, è fiero di te?», chiedono alcuni follower. Al momento, Chiara Ferragni non avrebbe ancora risposto alle critiche, facendosele forse scivolare addosso. Ad onor del vero, ci sono anche tanti fan che apprazzano lo scatto piccante «Fortunato quell'orsetto...», commentano alcuni. E c'è anche chi fa dell'ironia: «Fedez fossi in te non mi fiderei di quell'orsetto...».

In ogni caso, lo scatto hot fa il pieno di like. Chiara Ferragni (e il suo orsetto) colpiscono ancora.

Ultimo aggiornamento: 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA