Chiara Ferragni, Leone e la foto con il nuovo taglio di capelli. Ma i fan notano un dettaglio: «Com'è possibile?». Oggi, l'imprenditrice digitale ha condiviso due tenere foto del figlioletto di tre anni che hanno fatto subito il giro del web. Nel primo scatto, Leone appare imbronciato con i suoi folti riccioli biondi in primo piano. Nella seconda immagine, il primogenito di Chiara e Fedez sorride e mostra un nuovo taglio di capelli.

APPROFONDIMENTI BABY GLAM Chiara Ferragni lancia la linea di tutine dedicate a Vittoria ma il... L'APPELLO Chiara Ferragni dona alle mamme bisognose: «Noi abbiamo...

Mamma Chiara Ferragni commenta così nella didascalia: «I due stati d'animo di Leo». Immediati i like e i commenti dei fan. «È bellissimo con il nuovo taglio, stupendo». E ancora: «Che bei riccioli biondi». Ma alcuni utenti notano un dettaglio: «Ma chi ha tagliato i capelli a Leone se la Lombardia è in zona rossa?». Alcuni fan lanciano l'ipotesi: «È stata Chiara a tagliargli i capelli ed è stata anche brava».

Ma c'è chi non è d'accordo: «È stato il suocero Franco che ha vissuto con loro anche lo scorso lockdown». E c'è chi ci scherza su: «Se Chiara è così brava a tagliare i capelli, le porto anche mio figlio che ha bisogno». Per ora, i Ferragnez non avrebbero commentato e sul "parrucchiere in famiglia" è giallo. In ogni caso, il nuovo taglio di Leone conquista i fan e, neanche a dirlo, è boom di like.