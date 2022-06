Francesca Ferragni, nasce il figlio Edoardo: Chiara Ferragni diventa zia. L'annuncio social

La notizia, ovviamente, arriva via social. Ieri Chiara Ferragni è diventata zia. È nato Edoardo, neonato della sorella dell'influencer. «Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi» è questo il messaggio dedicato dai neogenitori: Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletta.

Francesca, classe '89 è l'unica delle tre sorelle (Chiara è la maggiore e Valentina la piu' piccola) ad aver segito le orme del padre e nonostante nella vita faccia l'odontoiatra il suo profilo Instagram vanta 1,4mln di follower. I dolci scatti fatti in ospedale mostrano tutta l'emozione per l'inizio di questa nuova avventura della piccola Ferragni. E Chiara lo accoglie con un cuore rosso e un "Welcome" pieno d'amore.