Covid, Chiara Nasti da Dubai accusa Conte: è polemica

Dopo essere stata investita da critiche social, la nota influencer Chiara Nasti replica prendendosela con il governo. E lo ha fatto puntando l'indice contro l'esecutivo Conte, accusando il premier di non concedere agli italiani la giusta sintesi di sicurezza e libertà.

È polemica sulle vacanze della influencer a Dubai, che ogni giorno posta foto sui social con splendidi scorci esotici dagli Emirati. Non è l'unica a trascorrere questo periodo lontano da Napoli, giustificando la propria permanenza all'estero con «compravate esigenze di lavoro», come Il Mattino ha raccontato nell'edizione di due giorni fa.

Fatto sta che Chiara Nasti è finita al centro di alcune critiche sia perché si tratta di un personaggio conosciuto grazie alla propria attività di influencer, sia perché assieme ad altri colleghi si era fatta portavoce del «restiamo a casa», nella prima fase della pandemia. Un cambio di passo, che è stato notato e duramente criticato, tanto che c'è chi chiede una assunzione di responsabilità maggiore da parte di chi è al centro dell'attenzione mediatica ed è comunque in grado di condizionare le scelte di tanti giovani. Ma come ha giustificato il suo soggiorno all'estero?

C'è una frase che ha postato sui canali social, che ha sollevato inevitabili reazioni. Proviamo a ricostruire il Nasti pensiero: «A questo giro, più che criticare noi, io due domande le farei a chi ci governa, considerando che stiamo da un anno in questa situazione e solo in Europa viviamo chiusi in casa e pieni di restrizioni. Qui (a Dubai, ndr) è tutto normale e tutto funziona (rispettando le regole)». Un fenomeno, quello dei napoletani a Dubai, reso possibile da un semplice carteggio telematico: basta una mail di un operatore turistico a giustificare una vacanza mascherata da improrogabili motivi di lavoro.

