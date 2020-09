Claudio Amendola, dichiarazione d'amore in diretta per la moglie Francesca Neri. L'attrice si emoziona

È un Claudio Amendola a tutto tondo quello che si racconta in una lunga intervista a Oggi è un altro Giorno. L'attore, nel presentare la seconda stagione della fiction Nero a metà, che lo vede protagonista, ha espresso tutta la propria stima e il proprio amore per la moglie, Francesca Neri. «Io sono uno tra gli uomini più fortunati del mondo. Lei mi ha aiutato in questo percorso. Oltre a tutto quello che gli innamorati si danno, lei non ne aveva bisogno, io invece sì e mi sono reso conto di cosa vuol dire avere un rapporto vero con una compagna e anche ammettere gli errori, non so come dire». Una dichiarazione bellissima per Francesca Neri, che emozionano anche la conduttrice Serena Borto.

Amendola confessa poi di essere cambiato molto: “Comportamenti infantili che credo siano comuni all’80 per cento degli uomini. Secondo me noi uomini ci mettiamo tanto a diventare veramente adulti”. E poi sul personaggio di Carlo Guerrieri, che interpreta nella fiction targata Rai: «Il personaggio che interpreto è umano, è un po’ la forza di questo personaggio ed anche degli altri della serie. Sono tutti fallibili. Spesso i protagonisti sono perfetti, senza macchia, invece raccontare personaggi con dubbi, difficoltà e criticità ti dà anche la possibilità di raccontare un percorso. Credo che siano tutti così i personaggi della serie. Molti dei casi sono ispirati a fatti di cronaca e questo ci dà la possibilità di affrontare temi ed argomenti che la tv, specialmente di Stato, è giusto che affronti». Amendola ha poi aggiunto: «Io condivido la sua fallibilità e questa perseveranza, questa convinzione. La sua capacità di assumersi le responsabilità e di andare avanti. Io me le prendo volentieri le responsabilità».



