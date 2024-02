Francesca Neri, le prime foto con il nuovo compagno: chi è il dirigente Rai che le ha fatto dimenticare Amendola

Il suo matrimonio con Claudio Amendola è finito nel 2022. Finito dopo 25 anni e un figlio, Rocco. «Non ho mai parlato del mio matrimonio, figurati se parlo della fine del mio matrimonio». Francesca Neri ospite del programma I Lunatici di Rai Radio 2, ha raccontato però il suo stato d’animo: «Sto molto bene. Soprattutto sto vivendo finalmente la mia vita, la sto vivendo finalmente nella verità e nella libertà».

Uno stato d'animo sincero come descrive il settimanale Chi, che ricorda anche quando aveva deciso di parlare della sua malattia, in un libro: "una cistite interstiziale cronica che, nella sua fase più acuta, le ha causato tre anni di dolori fortemente invalidanti, sofferenza, rinuncia al lavoro e pensieri negativi, e con cui ora è riuscita a stabilire una convivenza equilibrata".

Il nuovo compagno

Lo stesso settimanale oggi ha paparazzato Francesca Neri al fianco di un altro uomo, un nuovo amore. Si tratta di Silvano Loia, responsabile acquisti di Rai Way, la società che possiede e gestisce la rete di diffusione del segnale radiotelevisivo della Rai.

Le foto in esclusiva pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini mostrano i due a Firenze, nel weekend, "in occasione del compleanno di lei, che il 10 febbraio ha fatto 60 anni. È la prima volta che li si vede insieme, ma a giudicare dall’intimità fanno coppia già da un po’.

Non troppo, però, perché durante la loro fuga d’amore, di Firenze hanno visto principalmente la stanza dell’albergo, dove sono rimasti chiusi quasi tutto il tempo del soggiorno". Si sarebbero concessi solo qualche sigaretta (elettronica) fumata sul portone dell’hotel e di un po’ di shopping in stazione. E proprio in stazione c'è la foto del loro primo bacio in pubblico...