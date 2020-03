Costanza Caracciolo agli ultimi giorni di gravidanza: la foto col pancione fa il boom di like

Sono gli ultimi periodi di gravidanza, visto che la grande data è fissata per il mese di aprile e per l’occasione Costanza Caracciolo, in attesa della sua secondogenita dopo la figlia Stella, ha deciso di regalare ai suoi follower una foto col pancione.

La lieta novella era stata data della stessa ex velina, al sesto mese di gravidanza e ospite del salotto di “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin: «Ci tenevo a essere sicura di tutto prima di annunciarlo perché tre mesi sono troppo pochi. Adesso sono entrata nel sesto mese di gravidanza. Aspetto una figlia femmina. Siamo felicissimi, non vediamo l’ora! Bobo È un padre meraviglioso. Penso che con la prossima nascita impazzirà totalmente. All’inizio pensavo che anche un maschietto non mi sarebbe dispiaciuto ma lui diceva che con due femmine sarebbe stato meraviglioso in effetti devo dire che va benissimo così».

Costanza, come dimostra lo scatto postato sui social (seguito dalla didascalia “Waiting for you”,) è bellissima con le sue forme morbide da futura mamma, cosa confermata dai numerosi commenti entusiastici anche da amici vip come, solo per citarne alcuni, Irene Capuano, Margherita Zanatta, Cristina Marino, Benedetta Mazza, Paola Iezzi ed Elena Barolo.

Ultimo aggiornamento: 20:08

