David e Cristina si sono lasciati dopo Temptation Island? Tutta la verità

Martedì 16 Luglio 2019, 17:49 - Ultimo aggiornamento: 16-07-2019 19:29

David e Cristina si sono lasciati dopo Temptation Island? Ecco la verità. Solo ieri sera, lunedì 15 luglio, durante la quarta puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia, è andato in onda l'epilogo positivo della storia tra i due fidanzati usciti dal trono over di Uomini e Donne. David e Cristina sono la prima coppia "salva" del programma. Ma a poche ore dalla trasmissione, arriva l'indiscrezione.Una follower su Twitter afferma: «Sì. Peccato che DAVID abiti dietro casa mia e da circa un mese sia un uomo single e distrutto! Lei se n’è andata. Ha lasciato casa da subito e lui ora sta malissimo. Lo vedo sempre in palestra e piange spesso. È un uomo distrutto».La registrazione dell'ultimo falò è avvenuta circa un mese fa, quindi la coppia avrebbe avuto tutto il tempo per lasciarsi. Manca ancora la conferma ufficiale, dal momento che i concorrenti del programma non posso rilasciare dichiarazioni fino alla fine del reality. La storia di David e Cristina è giunta davvero al capolinea? Staremo a vedere.