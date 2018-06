David e Victoria Beckham negano le voci di divorzio: «Imbarazzante perdita di tempo»

Domenica 10 Giugno 2018, 12:30 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 13:00

Le voci di divorzio su una delle coppie più belle del get set, David e Victoria Beckham non sono nuove. Circolano da anni e si sono sempre rivelate false. Questa volta però la coppia d'oro è dovuta intervenire con forza a smentire i rumors dopo che i bookmaker hanno sospeso all'improvviso le giocate sulla loro separazione.Insieme da quasi vent'anni ( a luglio ndr), la coppia d'oroinglese, come riporta il SUN ha dovuto mandare una smentita: «Non c'è bisogno di una dichiarazione, non c'è divorzio. È tutto molto bizzarro, un'imbarazzante perdita di tempo».Venerdì mattina, Victoria ha pubblicato un'immagine su Instagram di lei insieme alla figlia Harper Seven con una dolce dedica proprio al marito: «Coccole matuttine, ti amiamo e ci manchi @davidbeckham».Tuttavia sono aperte ancora delle scommesse relative alla prossima compagna di David: le quote più basse sono affiancate ai nomi della mezzosoprano gallese Katherine Jenkins (3/1), e le attrici Angelina Jolie (4/1) e Jennifer Aniston (6/1). La più alta appartiene invece a Rebecca Loos (100/1), modella spagnola che nel 2004 aveva confidato una presunta relazione con l’ex Manchester United.David e Victoria sono molto attivi anche nella beneficenza e su entrambi i loro profili social hanno annunciato che regaleranno per un'asta i vestiti indossati in occasione del matrimonio del principe Harry con Meghan Markle, devolendo il ricavato al The We Love Manchester Emergency Fund a favore dei familiari delle vittime dell'attentato dell'anno scorso.Hanno fatto l'annuncio sui loro account sui social media, affermando che il ricavato sarà devoluto al fondo di emergenza We Love Manchester per aiutare le famiglie colpite dall'attacco terroristico dell'anno scorso.Soprannominata Posh e Becks dai media, la coppia si incontrò quando Victoria, ex membro delle Spice Girls, partecipò a una partita del Manchester United nel 1997. Iniziarono a frequentarsi poco dopo e si sposarono nel 1999, poche settimane dopo che David aiutò il Manchester United completa uno storico "triplo" di Champions League, Premier League e FA Cup.Il matrimonio della coppia li ha portati alla fama al di là del regno delle professioni scelte, con David che è diventata un'icona della moda a livello mondiale e Victoria costruisce il proprio impero dell'abbigliamento.Nel 2007, David ha firmato per MLS LA Galaxy, con il trasferimento della famiglia in California, consolidando la propria posizione come marchio di celebrità a livello mondiale.Hanno quattro figli: Brooklyn, 19, Romeo, 15, Cruz, 13 e la figlia Harper, sette.