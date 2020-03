Davide Astori, Francesca Fioretti con la figlia Vittoria: «Tu, il mio unico posto sicuro nel mondo»

Francesca Fioretti, la compagna di Davide Astori, pubblica uno scatto decisamente suggestivo in compagnia di Vittoria, la bambina avuta dall'indimenticabile capitano della Fiorentina. Mamma e figlia, in una foto in bianco e nero, compaiono di spalle in spiaggia, mentre osservano l'orizzonte. L'ex gieffina sceglie un pensiero davvero commovente: «Tu, il mio unico posto sicuro nel mondo, per sempre».

La dedica sembra essere diretta proprio alla piccola Vittoria, destinata a crescere senza il suo papà. Ma probabilmente, il pensiero è esteso anche allo stesso Davide Astori, morto nel sonno il 4 marzo 2018 quando la Fiorentina era in trasferta per giocare in casa dell'Udinese. I fan del difensore centrale, d'altronde, non smettono di mostrare la massima vicinanza a Francesca Fioretti.

«Non smettiamo di pensare a voi» - si legge tra i tanti commenti dei follower di Francesca Fioretti - «Davide è lì, accanto a voi, sempre».



