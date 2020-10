Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi si sono lasciati: «È stato un angelo custode, senza di lui non sarei guarita»

Diana del Bufalo ed Edoardo Tavassi si sono lasciati. I due erano venuti allo scoperto durante il lockdown, quando hanno passato il periodo di reclusione in casa insieme. I loro video divertenti sono stati di compagnia a molti e da quello che pubblicavano su Instagram sembravano una coppia molto affiatata.

Da qualche tempo però i due erano reciprocamente spariti l'uno dalle stories dell'altra e in molti avevano iniziato a sospettare una crisi. La risposta è arrivata dalla stessa Diana, reduce anche dalla rottura con Paolo Ruffini, che con un post su Instagram ha spiegato cosa è accaduto tra lei ed Edoardo. «Edoardo per me è stato un angelo custode, senza di lui non sarei arrivata alla mia crescita e alla mia guarigione. È come se qualcuno me lo avesse mandato. Lo scambio energetico e spirituale che ci siamo dati, è una cosa che va oltre la materia... è qualcosa che sta su, non so perché proprio su, ma la sento in alto. Le persone non entrano mai a caso nella propria vita, MAI. Non direi che la nostra storia sia finita, niente finisce. Direi piuttosto che le cose si muovono, fluiscono e posso dire con grande certezza che lui sia diventato un enorme punto di riferimento per me ed io per lui. Lo so che per alcuni di voi sembra assurdo lasciarsi senza un motivo disastroso ma accade anche che la vita ti regali maestri meravigliosi e che loro poi debbano insegnare altrove. Stiamo bene! Lui è al sicuro e io pure. Questo è quello che conta».

Ultimo aggiornamento: 19:02

