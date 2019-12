Diana Del Bufalo ritrova il sorriso dopo l'amore finito con Paolo Ruffini

Ultimo aggiornamento: 12:52

Quando ti molli con qualcuno, ilrischia di diventare un traguardo difficilissimo da superare. E invece i regali, l'albero e il presepe (parenti compresi) hanno riportato il sorriso sul volto di. L'ex fidanzata di Paolo Ruffini aveva confessato sui social (e dove sennò?) la sua grande tristezza per l'amore finito con il conduttore televisivo toscano.«Non sto passando un periodo facile. Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di quanto io sia impreparata ad accoglierla. Se state passando un periodo di cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da qualcuno... la psicoterapia è magica, non è per i matti. È un percorso di allineamento con se stessi stupendo. Io sono come voi... fragile...».Questo post su Instagram del 17 novembre aveva aperto i cuori dei follower di Diana. Un messaggio vero, onesto, puro che si era trasformato in un consiglio prezioso per tutti quelli che stavano soffrendo come lei. Quasi 30 giorni dopo la stessa Diana aveva scritto: «Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui.... tanto.». L'annuncio ufficiale della fine della love story conaveva dunque messo fine ai gossip attorno alla sua vita privata. Che, oggi, sembra aver ritrovato il sole e il sorriso.Diana Del Bufalo è apparsa felice nelle story natalizie pubblicate su. Dalla preparazione dei capelli per il pranzo di Natale fino alle foto con la famiglia, tutto raccontato spontaneamente come sempre accade per l'influencer. «A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole! È poco? Non direi proprio! Donne, lo sapete di avere il sesto senso... ascoltatelo».