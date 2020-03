Diletta Leotta al lavoro da casa per il coronavirus: sopra la giacca, sotto i sexy shorts

Anche la bella Diletta Leotta rispetta le restrizioni imposte per via del coronavirus e trascorre il tempo fra le mura domestiche. La reclusione però non le ha impedito di continuare il suo lavoro da casa con lo smart working, come ha fatto sapere ai suoi numerosi fan sul social.



La conduttrice Dazn infatti ha condiviso un suo scatto mentre, sorridente alla scrivania, con indosso un paio di occhiali, un’elegante giacca che mette in mostra il décolletée sotto un paio di sexy shorts con calzini al posto delle scarpe.



La posizione scelta, non proprio naturalissima, permette anche di ammirare le gambe di Diletta mentre fa una pausa scatto dal suo lavoro al pc. Oltre agli impegni professionali la fidanzata del pugile Daniele Scardina, come dimostrano i suoi scatti social, si dedica agli esercizi per rimanere in forma e soprattutto alla cucina, con numerosi tentativi di realizzazione di ricette di pasticcerei dalle storie di Instagram.



Ultimo aggiornamento: 17:15

