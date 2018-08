«Ed Sheeran ha sposato in segreto l'ex compagna di liceo Cherry», ecco l'indizio

Mercoledì 29 Agosto 2018, 10:34 - Ultimo aggiornamento: 29-08-2018 10:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E alla fine avrebbe detto sì. La storia d'amore più romantica dell'anno, quella tra Ed Sheeran e l'ex compagna di liceo Cherry Seaborn, sarebbe stata sugellata con un matrimonio celebrato in gran segreto. Il cantante, da sempre molto riservato sulla sua vita privata, sarebbe riuscito a tenere al riparo dai paparazzi perfino le nozze. Nozze che i tanti fan aspettavano con ansia, dopo il successo di Perfect. Il singolo dedicato proprio alla fidanzata Cherry.Come riporta Vanity Fair , ci sarebbe un indizio che avvalorerebbe la tesi del matrimonio in segreto. All'artista, nel corso di un'intervista di Access Hollywood, sarebbe stato chiesto: «Ci dai qualche dettaglio sul matrimonio? Avete già scelto una data o un posto?». E lui arrossendo avrebbe mostrato un anello al dito, simile a una fede.E quando gli hanno chiesto: «Come hai fatto a nasconderlo?». Avrebbe risposto: «Beh, non faccio mai niente di troppo pubblico». Insomma, pare proprio che Ed Sheeran abbia messo la fede al dito alla sua Cherry, amica d'infanzia e musa della canzone più romantica dell'anno. Auguri!