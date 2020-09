Elisa Isoardi, la foto sexy in costume fa il giro del web. Ma i fan notano un dettaglio: «Cos'è quella cosa?». La conduttrice piemontese, prossima concorrente di Ballando con le Stelle, ha appena postato sul suo profilo Instagram uno scatto che non è passato inosservato. Nell'immagine, Elisa Isoardi si seduta in riva al mare con indosso un costume intero azzurro che esalta le sue forme, con la scritta Porto Cervo.

Immediati i complimenti dei fan: «Sei bellissima, stupenda e così naturale». Ma c'è qualcuno che nota un dettaglio: «Hai fatto il bagno nel catrame? Cos'è quella roba scura sul corpo?». E ancora: «L'acqua non mi sembra molto pulita...».

Elisa Isoardi non ha ancora risposto ai follower, ma probabilmente si tratta di sabbia nera. In ogni caso, la sua foto sexy fa il pieno di like.



Ultimo aggiornamento: 21:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA