Elisabetta Canalis si fa la piega da sola e pubblica la foto su Instagram: il dettaglio hot non passa inosservato

Ultimo aggiornamento: 13:46

Di certonon si è data per vinta in questa quarantena da coronavirus. In casa a Los Angeles assieme al marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva, l’ex velina e conduttrice di “Sanremo” ha trascorso il tempo in famiglia, continuato con i suoi rigidi allenamenti e, in mancanza del suo hair stylist, ha imparato a farsi ladei capelli da sola.In attesa della riapertura dei parrucchieri infatti Elisabetta, utilizzando la tecnologia, è riuscita nel suo intento. Ha seguito le istruzioni in video chat di un amico coiffeur e ha eseguito senza problemi il suo compito. Dal suo account Instagram infatti ha pubblicato il risultato delle sue fatiche, con uno scatto hot che la vede in bagno perfettamente pettinata ma anche - evidentemente - poco vestita. Tanto che tra i complimenti si sprecano anche quelli per la sua sensualità.L’immagina è seguita dalla compiaciuta didascalia che le rende merito: “quarantinegoals – ha scritto sul social - imparare a farsi una piega da sole seguendo le istruzioni di @niky_epi via FaceTime #blowdry”. Il post, come succede spesso alla Canalis, ha ricevuto naturalmente una pioggia di like e commenti entusiastici per il lavoro svolto in assenza di un professionista