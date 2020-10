Elisabetta Canalis e lo scatto che non le rende giustizia sui social: «Un’altra foto fatta da mio marito»

Elisabetta Canalis travolta da un'onda. La showgirl è stata immortalata in una posa che non è proprio definibile elegante e aggraziata dal marito mentre viene travolta da un'onda durante la loro vacanza in Messico. A mostrate lo scatto è la stessa Canalis sul suo profilo Instagram.

«Un’altra foto fatta da mio marito», scirve nella didascalia in modo ironico, lasciando intendere che Brian non sia proprio sempre pronto a coglierla nei suoi momeni migliori. I followers, sempre più abituati a vedere un'Elisabetta sexy e sempre in forma, hanno però apprezzato la spontaneità e l'ironia di questo scatto che la immortala mentre grida, travolta da un'onda, con i capelli spettinati e qualcosa che somiglia a un'alga in testa. Super Eli non perde un colpo e dove non arriva la sua indiscutibile bellezza arriva l'auroironia.

La famiglia Perry in questi giorni sta trascorrendo delle vacanze in Messico proprio per festeggiare il compleanno della Canalis che ha da poco compiuto 42 anni.

Ultimo aggiornamento: 5 Ottobre, 19:35

