Elisabetta Gregoraci e il (presunto) flirt con l'imprenditore, Flavio Briatore riparte con la Miss

Si torna a parlare dell’ex coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Da quando Elisabetta Gregoraci è uscita dal Grande Fratello Vip si è diffusa la voce di un possibile riavvicinamento con l’ex marito Flavio Briatore, ma sembra che i due abbiano preso, dal punto di vista sentimentale, strade diverse.

ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE, RITORNO DI FIAMMA MANCATO?

Elisabetta Gregoraci infatti starebbe frequentando un imprenditore padovano mentre Flavio Briatore sarebbe molto vicino a Valentina Kolesnikova, Miss Russia Earth 2018. Recentemente sono uscite delle foto che vedevano Elisabetta Gregoraci assieme all’amico Alessandro Benetton. Per il sito “Dagospia” dietro al pranzo ci sarebbe un retroscena: “Dicono che Elisabetta Gregoraci – fa sapere il sito diretto da Roberto D'Agostino - avvistata qualche giorno fa a pranzo in quel di Cortina con Alessandro Benetton, in realtà era ospite di un imprenditore padovano con il quale si dice che avrebbe un flirt. Nella stessa casa c’era anche l’altro pretendente ovvero un procuratore sportivo di Parma. Chi avrà la meglio? Ah, saperlo…”.

Flavio Briatore invece, secondo quanto riporta il settimanale “Diva e donna”, starebbe appunto frequentando Valentina Kolesnikova, 30 anni, modella di origini russe ma di stanza a Milano. I due i sarebbero incontrati recentemente nel Principato di Monaco: lei avrebbe soggiornato presso l’Hotel Hermitage e l’inedita coppia avrebbe poi pranzato in un noto locale della zona. Per ora naturalmente nessuna conferma ufficiale, o smentita, da parte dei diretti interessati...

