Elodie e Iannone, è il flirt dell'estate? Ecco tutta la verità. Ma i fan vorrebbero rivederla con Marracash

Dopo la separazione di Totti e Ilary, un nuovo amore che nasce (forse). Quello tra la popstar Elodie ed il motociclista Andrea Iannone potrebbe essere il flirt di questa estate 2022. I due, infatti, da alcune settimane stanno occupando le pagine del gossip italiano, perché si cerca di capire se sia nata una coppia. Se la cantante, dopo l'importante relazione con Marracash, abbia riscaldato il suo cuore con il motociclista. La domanda è di rito. Elodie e Iannone stanno insieme?

APPROFONDIMENTI LA COPPIA «Elodie e Andrea Iannone, bacio al Sanctuary?»: cena... FLIRT ESTIVO Elodie e Iannone, la coppia dell'estate 2022? VIDEO Marco Mengoni ed Elodie alla Notte della Taranta 2022: ecco i brani...

La coppia dell'estate?

L'influencer Deianira Marzano ha fatto sapere di essere stata contattata da un follower che ha chiesto di rimanere anonimo, il quale le ha assicurato di aver visto i due al Sanctuary di Porto Cervo, mentre si scambiavano teneri baci. E non solo una volta. Elodie e Andrea Iannone, già nei primi giorni di agosto, si erano fatti vedere insieme in Puglia, dove si erano mostrati più discreti, mentre in Sardegna secondo il racconto della influencer sarebbero stati molto meno cauti nel mostrarsi in pubblico.

I social come sempre si dividono sulla coppia. C'è chi li vedrebbe benissimo insieme, e chi invece vorrebbe che Elodie tornasse sui suoi passi e si rimettesse insieme al rapper Marracash. La popstar, che in questa estate 2022 ha messo a segno un'altra hit, Tribale, potrebbe fare centro anche nel suo cuore, con il motociclista, già ex di Belen.