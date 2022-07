Elon Musk, il papà Errol rivela: «Ho avuto una figlia segreta dalla mia figliastra»

Il papà di Elon Musk ha rivelato di aver messo al mondo una figlia segreta con la sua figliastra. Il mondo dell'imprenditore sudafricano naturalizzato americano non smette di stupire: il padre del tycoon di Tesla e Space X ha rivelato di avere avuto tre anni fa un secondo figlio segreto la cui madre è la giovane figliastra, Jana Bezuidenhout. Errol Musk, a cui Elon somiglia come due gocce d'acqua, ha 76 anni. Jana ne ha 35. Tre anni fa - secondo quanto Erroll ha confidato al «Sun» - avrebbero avuto una bambina, la secondogenita della coppia dopo un maschietto, Elliot Rush, che oggi ha cinque anni. I due non vivono più assieme a causa, in parte, della forte differenza di età e la bimba «non era pianificata», ma è venuta lo stesso: «Jana è vissuta con me 18 mesi dopo la nascita di Rush», ha detto il papà del tycoon. Anche Rush, del resto, sarebbe stato concepito «sul momento» dopo che la figliastra era venuta a vivere con lui dopo esser stata cacciata di casa da un boyfriend: «Dovete capirlo. Ero stato single per 20 anni e sono uno che fa errori», aveva detto a suo tempo il padre del miliardario.

Errol Musk, la storia del papà di Elon

Jana aveva solo quattro anni quando Musk aveva sposato sua madre Heide dopo aver divorziato da Maye, la madre di Elon e dei suoi fratelli Kimbal e Tosca. Dal matrimonio tra Erroll e Heide, durato 18 anni, erano nate due figlie, Alexandra e Asha. Jana è a sua volta figlia di un altro matrimonio di Heide. L'arrivo di Elliot nel 2017 aveva provocato una rottura tra Errol e Elon: il ceo di Tesla, che ha sua volta ha nove figli, sarebbe «andato di matto» alla notizia che il padre avrebbe procreato con la figliastra.

Annunciando la nascita della bambina, Errol ha spiegato al «Sun» che fare altri figli è il suo scopo nella vita: «L'unica cosa per cui siamo sulla terra è per riprodurci. Se potessi averne un altro, lo farei. Se ci avessi pensato sopra, Elon o suo fratello Kimbal non esisterebbero». È una posizione che il tycoon del tech in apparenza condivide, a dispetto dei pessimi rapporti con il genitore. Elon ha detto di recente che la sua eccezionale prolificità serve a far fronte alla «crisi da sottopopolazione» del pianeta e solo pochi giorni fa ha annunciato di aver avuto due figli segreti con una executive della sua società di intelligenza artificiale Neuralink. I bebè sarebbero nati poche settimane prima del secondo figlio che Elon ha avuto con la ex compagna Grimes e che è venuto alla luce in dicembre.