Elton John a Capri: mascherina e aperitivo al Quisisana per l'ultimo vip dell'estate caprese

Chiude alla grande il cartellone delle vacanze capresi di presenze vip ee personaggi famosi. Ieri sera, ad animare la vita del by night di fine estate, è stata la grande star della musica Elton John che è salito in piazzetta per salutare l’amico di sempre Roberto Russo, il mega imprenditore caprese del settore del retail di lusso.

Russo che ha curato per Elton e la sua famiglia tutti i dettagli per lo sbarco creando intorno una cappa di sicurezza e tutelando la privacy ha scelto come tappa d'obbligo il bar del Grand hotel Quisisana per l’aperitivo di rito. Luogo familiare per il grande artista che si è intrattenuto a salutare il personale e non ha rifiutato la foto ricordo con Paol Ruggiero, lo storico barman del lussuoso hotel.

Elton John con il compagno David e i loro figli sono sbarcati dallo yacht Siran dove trascorrono la loro vacanza in crociera ospiti del finanziere Bob Manoukian. La serata è continuata con cena da Paolino, nella limonata di Palazzo a mare e poi rientro a bordo per continuare la vacanza nel mediterraneo. Bocche cucite sulla prossima tappa di Elton , la presenza più famosa di questa breve ma intensa estate caprese.

