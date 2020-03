Emily Ratajkowski, lo scatto hot per i follower: nuda dietro la tenda

Ultimo aggiornamento: 17:25

In quarantena per l’emergenza coronavirus,non dimentica certo i suoi fan del suo seguitissimo account Instagram. La modella, che non è nuova a scatti pepati, ha postato una sua foto in cui appare completamenteNella sua casa americana, nascosta da una tenda quasi trasparente, la belle Emily si è fatta ritrarre senza veli, con un beraccio che le copre i lseno. aggiungendo la didascalia: «Il sole che arrivava nelle nostre tende, prima di tutto, in un mattino della scorsa settimana». Il post naturalmente ha ricevuto immediatamente una pioggia di like e di commenti entusiastici anche da parte d amici vip.La Ratajkowski è diventata famosa nel 2013, quando fu scelta per il video di Blurred Lines, singolo di Robin Thicke, T.I. e Pharrel Williams, proprio per decisione di Thicke. Nell stesso anno è stata nominata donna dell'anno dalla rivista Esquire, FHM l’ha incoronata quarta donna più sexy del mondo e la rivista Maxim l’ha classificata sessantaduesima nella sua famosa lista hot 100.