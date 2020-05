Ezio Greggio al mare, fisico scultoreo a 66 anni. E arriva il like di Belen Rodriguez

Ultimo aggiornamento: 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

mostra il suoscultoreo su Instagram. Il conduttore infatti, 66 anni compiuti lo scorso mese, ha postato dal suo account una foto in costume in cui sfoggia la sua forma post quarantena, ricevendo diversi commenti entusiastici dei follower e una pioggia di like, fra cui quello diEzio, ormai storico conduttore di “Striscia la notizia”, ha condiviso un suo scatto che lo vede in costume in spiaggia, in Costa Azzurra, seguito dalla didascalia: “un po’ di mare... oggi ci voleva... #cotedazur #èluiononèlui #eziogreggio”. Se il lockdown per molti ha significato prendere peso e allontanarsi dall’esercizio fisico, per Greggio sembra aver avuto un effetto diverso, data la silhouette che sfoggia in spiaggia.Fra i numerosi like quello di Belen rodriguez e i numerosi commenti tendono tutti a sottolineare il “fisicaccio” di Greggio. Alcuni follower non rinunciano a scherzare, come una fan che gli chiede “Perché trattieni il respiro ..???”.