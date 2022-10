Fabrizio Corona, la minaccia a Ilary Blasi: «Preparati, adesso scateno l'inferno»

Fabrizio Corona non molla. Dopo che i suoi profili Instagram (e quello di suo figlio) sono stati cancellati in seguito, probabilmente, alle segnalazioni sulle sue ultime bombe di gossip riguardo il caso Francesco Totti e Ilary Blasi, la sua saga di scoop trasloca su Telegram. E in un video promette: «Scatenerò l'inferno».

Nonostante gli ostacoli incontrati e dopo una sosta imposta ecco tornare lo show di Fabrizio Corona. Dopo le prime puntate della saga del suo game, come ha amato definirlo sui social, l'ex re dei paparazzi promette di rivelare novità scottanti sulla coppia più chiacchierata del momento. La separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi, infatti, sta appassionando il mondo del gossip da un'estate intera, ma per Fabrizio, adesso, è arrivato il momento di svuotare il sacco. Di prendersi una rivincita per quanto subito al Grande Fratello Vip, quando a condurre era proprio Ilary Blasi. In quell'occasione, in diretta televisiva, Ilary sfruttò il suo ruolo per zittire Fabrizio Corona, una cosa mai digerita, che lo porterà adesso a vendicarsi con un gioco al massacro che promette tradimenti e rivelazioni scottanti.

Fabrizio Corona ha deciso di spostarsi su Telegram, per evitare una censura sempre più pressante. Da pochi giorni ha aperto un canale che conta su più di 12mila iscritti, pronti a divulgare quanto verrà detto dall'ex re dei paparazzi. E su un audio condiviso in queste ore ha promesso ai suoi seguaci di rivelare tutto, a poco a poco, da lunedì 3 ottobre. «Racconteremo tutto quello che non si può sapere», ha annunciato per poi rincarare la dose con un video. «E allora ora, cara mia (riferendosi a Ilary Blasi), visto che tu mi hai abbassato il microfono, io dirò la verità come deve essere detta. Preparati. Perché adesso scateno l'inferno». Una minaccia diretta e precisa a Ilary Blasi che gli appassionati di gossip si augurano venga mantenuta.