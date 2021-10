Chiara Ferragni, il gesto choc di Leone alla mamma. Lei va fuori di sè: «Basta!»

La saga social di casa Ferragnez colpisce ancora. Nuovi episodi si susseguono a colpi di storie Instagram sul profilo di papà Fedez e mamma Chiara Ferragni. Il gesto "choc" di Leone per risvegliare la mamma che va fuori di sè e urla: «Basta!».

Un risveglio da regina, si direbbe, quello di questa mattina per l'imprenditrice digitale che, a suon di trombetta, è stata disturbata, mentre dormiva, dal figlio Leo e da Fedez. Avvolta dalle coperte, urla contro il piccolo di fermare il suono del giocattolo, con Fedez che, in sottofondo, scoppia a ridere.

Come è solito fare, Fedez ha postato il tutto in una serie di stories su Instagram dove compare con Leone mentre architetta lo scherzo: «Facciamo uno scherzo alla mamma? Andiamo in camera e la svegliamo con la trombetta!». E, subito, il piccolo sorridendo annuisce e scappa in camera della madre con il giocattolo.