Ferragni, Fedez torna sui social: «E' stato un anno difficile, grazie a chi mi ha sostenuto», ecco cosa ha pubblicato

Chiara Ferragni ancora tace. Fedez invece, dopo qualche giorno di stop, rompe il silenzio social e ricompare su Instagram. Dopo la bufera che ha investito la Ferragni, il rapper pubblica qualche storia per rilanciare un post del podcast Muschio Selvaggio, facendo un bilancio di un 2023 (non proprio facilissimo).

Cosa ha pubblicato

«È stata una stagione dura.

Nessuno credeva alla sopravvivenza di Muschio Selvaggio, boicottato brutalmente per i primi episodi, aspettativa di vita minima", si legge nel messaggio abbinato alla foto di tutto il team che lavora al podcast, con Fedez e Mr Marra accompagnati dall'intero team. «Eppure grazie alle persone (o arti come nel caso di Ele) che vedete qui, abbiamo lavorato duramente e con l’entusiasmo che avete piano piano accolto, supportando il progetto con tanti consigli, complimenti e critiche costruttive. Direi di skippare i soliti auguri boomeristici e altri pompini a vicenda (non è volgarità è una cit.), grazie davvero a tutti voi per aver creduto in Muschio Selvaggio, ci rivediamo su YouTube Lunedì 8 Gennaio con una puntata devastante!", si legge ancora nel post, arricchito dalle immagini degli ospiti che hanno caratterizzato la prima parte della stagione: da Vincenzo De Luca a Fabio Fazio, da Roberto Saviano a Piercamillo Davigo».

Come sta Chiara

Se Fedez torna a 'battere un colpo social', prosegue il silenzio della moglie. L'ultimo post di Chiara Ferragni è il celeberrimo video di scuse pubblicato 5 giorni fa, con la promessa di una donazione da 1 milione di euro all'ospedale Regina Margherita di Torino per rimediare alla bufera per il 'caso pandoro'. Il profilo Instagram dell'imprenditrice continua a ricevere, sui post ormai datati, commenti polemici di follower delusi e di contestatori assortiti. Intanto, il numero dei follower complessivi - pur rimanendo a livelli vertiginosi - fa segnare un lieve calo e si assesta a 29,5 milioni.