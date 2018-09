Ferragnez, il vestito da sposa di Chiara firmato Dior: Corpino in pizzo in stile Grace Kelly, velo lunghissimo e minigonna sexy

Sabato 1 Settembre 2018, 18:55 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2018 20:10

Chiara Ferragni come in una favola. La sposa del royal wedding italiano è finalmente apparsa in tutto il suo splendore. Ecco il vestito tanto atteso, che la rende davvero una principessa. L'abito firmato Dior fa impazzire i fan, coniugando la tradizione del corpino in pizzo in stile Grace Kelly e il glamour della miniskirt.Chiara ha scelto un abito bianco, con corpino in pizzo, manica lunga, colletto e velo lunghissimo. Ma è la parte inferiore dell'abito la novità. La gonna presenta tanti strati di tulle che sembrerebbero coprire una miniskirt bianca. Lasciando intravedere le gambe. Insomma, neanche nel giorno del sì, l'influencer più famosa del mondo ha rinunciato a un tocco glam.